Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte kalıcı tek haneyi ancak 2023'te görebiliriz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte kalıcı tek haneyi ancak 2023'te görebiliriz - Son Dakika

Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte kalıcı tek haneyi ancak 2023'te görebiliriz

7 saat önce

İşsizlikte yaşanan gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019'un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, "Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte kalıcı tek haneyi ancak 2023'te görebiliriz, System.String[]

İşsizlikte yaşanan gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019'un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, "Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Yüzde 13.4 olarak açıklanan Ekim ayı işsizlik oranının bir önceki aya göre düşüş ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bu durumun ekonomik büyümenin son çeyrekte gözle görülür şekilde hızlanmasından kaynaklandığını vurguladı.

Yarı zamanlı işler ve stajların da istihdama dahil edilmeye başlandığını dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, bu durumun da işsizliğin, özellikle de genç işsizliğin az da olsa gerilemesine yol açtığını ifade etti. Bununla birlikte istihdam artışının yetersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, yoğun istihdam sağlayan inşaat sektöründeki gözle görülür yavaşlamanın işsizliğin yüksek seyretmesine yol açtığını belirtti.

"GENÇLERİN İŞ EDİNME TALEPLERİ DEĞİŞİYOR"

Teknolojinin özellikle kaliteli istihdam yaratan sanayi ve hizmetlerdeki olumsuz etkilerini konuşmaya başlamak gerektiğini de ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Önümüzdeki on yılda işyerlerinde yapay zekanın daha fazla egemen olacağını öngören gençler, gelecekte kariyer imkanı bulamayacakları işlerde çalışmak istemiyorlar. Bu da meslek edinme konusundaki taleplerinde büyük değişim yaratıyor. Spor, sosyal medya fenomenliği, kendi işine sahip olma gibi eğilimlerin yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) istihdam tarifinin günümüz gerçekleriyle fazla uyuşmadığı da anlaşılıyor. Bugün birçok kişi 18 yaşın altında olmasına rağmen teknolojinin olanakları kullanarak gelir elde etme imkanına sahip oldular. Tüm bu gelişmeler istihdam ve işsizliğin ölçülmesiyle ilgili yeni yaklaşımlara gereksinim duyduğumuzu gösteriyor" dedi.

"KISA VADEDE TEK HANE ZOR"

Bu gerçeklerden hareketle işsizlik oranlarının kısa vadede tek haneye düşmesini beklemenin hayalperestlik olacağını ve bazı aylarda tek haneye düşse de sonra tekrar yükselebileceğini belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, "Aynı modelde ısrar etmeye devam edersek tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız. Bunun da bir garantisi olmadığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.


Türkiye İstatistik Kurumu, Emre Alkin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu
AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
21:18 Evcil hayvanlar artık şehirlerarası otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek - Son Dakika
21:16 Gürcistan'da tutuklanan cinayet zanlısı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
21:16 Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı - Son Dakika
21:10 EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK - Son Dakika
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:17:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte kalıcı tek haneyi ancak 2023'te görebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]