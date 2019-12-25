Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir" - Son Dakika
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Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir"

6 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli Ar-Ge altyapısının bunu desteklemesi gerektiğini belirterek, "Ar-Ge'siz millileşme olmaz, millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli Ar-Ge altyapısının bunu desteklemesi gerektiğini belirterek, "Ar-Ge'siz millileşme olmaz, millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir." dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde, Atatürk Üniversite ile Erzurum Teknik Üniversitesince "Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ar-Ge Günleri" programı düzenlendi.

TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Öztürk, programda "TUSAŞ Tanıtımı, Ar-Ge ve Millileştirme" başlıklı konuşmasında TUSAŞ'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu anlatan Öztürk, "TUSAŞ bu yıl yaklaşık 2 milyar dolar ciroya yaklaştı. Bu iyi bir rakam ama daha çok çalışmamız lazım ve çok insan kaynağına ihtiyacımız var." dedi.

Öztürk, her şeyin hayalle başladığını ve gerçeğe dönüştüğünü bildirerek, şunları dile getirdi:

"Biz 10 yıllık hedefimizi ortaya koyduk ve bunlar için insan kaynağına, sanayicilerimize, ekosisteme, sağlam Ar-Ge yapan hocalarımıza ihtiyacımız var. Hiçbir teknolojiyi maalesef parayla alamıyoruz. Onun için teknolojiyi geliştirmek çok önemli. Aslında yüksek teknolojinin geliştirilme yeri üniversite. Bunun farklı bir yeri yok. Sanayicimiz bunu üretir, seri imalatını yapar ve gelişimine katkı sağlar ama yüksek teknoloji üniversitede geliştiriliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine ve üniversitelerine bakın. Dünyadaki ilk 500 üniversitenin bulunduğu ülkeler en gelişmiş ülkelerde bulunuyor."

Hava araçlarındaki yazılımların Türkiye'de geliştirildiğine belirten Öztürk, bunun Türkiye açısından gurur verici tablolardan birisi olduğunu söyledi.

Öztürk, üzerlerinde büyük yük olduğunu ve farklı çalışmalar yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bizim misyonumuz Türkiye'miz için gereken hava aracı ihtiyacını karşılamak ama vizyonumuzda dünyada da sayılı bir havacılık şirketi olmak. Bu anlamda da ürünlerimiz rekabetçi olacak. Hayatta kalabilmenin en önemli yollarından birisi rekabetçi olabilmek ve bunun içinde arkada güçlü bir teknoloji ordusunun olması gerekiyor. Yani Ar-Ge ile desteklememiz gerekiyor.Ar-Ge olmadan ürün belli bir süre sonra önemini kaybeder, rakiplerimiz daha iyisini yapar, biz ortada kayboluruz. Bunun en önemli ayaklarından birisi de üniversiteler. Millileşmek, yerlileşmek gibi kavramları kullanmak güzel ama bu o kadar uzun ve zor bir süreç ki bunu başarmak ciddi manada çaba istiyor. Gerçekten çok yetkin bir bilgi birikimine sahip olmamız gerekiyor. Millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli Ar-Ge alt yapısının bunu desteklemesi lazım. Ar-Ge'siz millileşme olmaz, millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir. Çünkü bu bilgiler satın alınabilen bilgiler değil. Bu yüzden ciddi manada çalışmak ve bilgiyle kuvvetlendirmek gerekiyor."

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise Atatürk Üniversitesi ile birlikte hareket edip, güç birliği yaparak ülkeye hizmet etmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir

Fahrettin Öztürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:18 Kaynak: AA
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