Üye Girişi
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI

19.11.2021 10:06

Sultangazi Belediyesi, '2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılışını dün akşam özel bir programla gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi, '2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılışını dün akşam özel bir programla gerçekleştirdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın katıldığı ve Yücel Arzen'in sahne aldığı açılışta keyifli anlar yaşandı.

'2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılışı dün akşam düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi, her yıl düzenlediği bilim, kültür ve sanat sezonunu bu yıl, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına gerçekleştirdi. Yeni sezon, bilimler tarihi alanında zirve kabul edilen ve bilimin, Müslüman bilim insanları sayesinde günümüzdeki seviyesine ulaştığını tüm dünyaya kanıtlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e adandı. Belediye, sezon kapsamında birçok farklı etkinliklerle vatandaşları buluşturacağını belirtti.

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya'nın katıldığı programda, Dr. Fuat Sezgin'in bilim için yaptığı çalışmalar anlatılarak gençlere bilimde ilerlemek için öğütler verildi. Ardından Yücel Arzen'in sahne almasıyla vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ayrıca programın ardından Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen sergi de gezildi.

'BİLİMDE ÖNCÜ İLÇE OLACAĞIZ'

Bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini 3 yıldır sürdürdüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'İlk sene Sultangazi'deki Mağlova ve güzelce kemerlerine atıfta bulunarak Mimar Sinan Kültür Sanat Sezonunu gerçekleştirmiştik. Geçen sene, sağlığı ön plana çıkarmak için İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu gerçekleştirdik. Bir yıl sonrasında ise İbn-i Sina sempozyumuyla güzel bir bitiş yaptık' açıklamasını yaptı.

Bu yıl da Dr. Fuat Sezgin'in bilim adına yaptıklarını gençlere göstermeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Dursun, tiyatroları, sinemaları, söyleşileriyle hem çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel programlarımızla bir sezon boyunca hizmet vereceğiz. Sultangazi'yi kültürde daha güçlü, sanatta, daha ileriye gitmiş, bilimsel çalışmalarda da öncü bir ilçe yapma adına bütün gayretimizle çalışıyoruz. İnşallah bu yılki finalimizi de Fuat Sezgin'e atfen, Fuat Sezgin Sempozyumu'yla bitirmiş olacağız? şeklinde konuştu.

'HAYATINI ADADIĞI HEDEFLER DAHA İYİ ANLAŞILACAK'

Sultangazi Belediyesi'ne bilim, kültür ve sanat sezonuna Fuat Sezgin'in adını verdiği için teşekkür eden Bilal Erdoğan, 'Bu sene devam eden kültür, faaliyetlerinin yanında Fuat Sezgin'in de Sultangazi'de gençlerimiz tarafından tanınmasına, hayatını adadığı hedeflerin daha iyi anlaşılmasına hizmet edeceğini umuyorum. Belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah hem bütün sanat sezonu başarılı geçer hem de Fuat Sezgin hocamızın isminin bu sezona konması da karşılık bulur' diye konuştu.

'TEKRAR ÜRETEBİLİRİZ'

Bilimin gelişiminde gençlerin önem arz ettiğini belirten Bilal Erdoğan, yapılan çalışmalar ile bilim öncüsünün yine Müslümanlar olabileceğini söyledi. Bilimde Türkiye'nin üretken tarafa tekrar geçebileceğini ifade eden Bilal Erdoğan şunları söyledi:

'Araya 200-300 yıl girmiş olur. Buna rağmen Müslümanlar yine bilimde ve fende dünyanın öncüsü haline gelebilir. Bunu yapabileceğimize inandığı için Fuat Sezgin, her zaman bu durumu insanlara anlatmaya çalışıyordu. O, çalışmaktan yemek yemeyi bile unutan biriydi. Onun gibi biri bizim dönemimizde yaşadı. Demek ki böyle insanlar gibi olma ihtimalimiz var. Bu yüzden gençlerimize çok çalışmalarını ve çabalamalarını, asla pes etmemelerini öneriyorum.'

İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI
İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI

Bilal Erdoğan, Yücel Arzen, Fuat Sezgin, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika

Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Covid-19 tedavisinde önleyici aşı yolda: Yüzde 83 koruma sağlıyor 10:40 Covid-19 tedavisinde önleyici aşı yolda: Yüzde 83 koruma sağlıyor İstanbul depremi için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu 10:32 İstanbul depremi için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor 08:11 Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik

Son Dakika Haberleri
10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
10:42 Burak Yılmaz ofsayt rekortmeni oldu
10:39 Covid-19 tedavisinde önleyici aşı yolda: Yüzde 83 koruma sağlıyor
10:32 İstanbul depremi için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu
10:20 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
10:12 Benzine ve motorine yeni zam için tarih verildi: 20 Kasım
10:09 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları
09:59 Son Dakika! Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında indirime gitti
09:59 Son altı yüzyılın en uzun ay tutulması bugün
09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de
Mansur Yavaş'tan Ankara'da ki patlama hakkında açıklama: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti Mansur Yavaş'tan Ankara'da ki patlama hakkında açıklama: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti         
10:45
Burak Yılmaz ofsayt rekortmeni oldu Burak Yılmaz ofsayt rekortmeni oldu         
10:42
SPK, 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti! İşte kapatma kararı alınan siteler SPK, 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti! İşte kapatma kararı alınan siteler         
10:37
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 10:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement