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Prof. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde karaya vuran ve vatandaşlar tarafından kurtarılan gagalı balinanın, askeri tatbikatta meydana gelen patlamalar ve güçlü sonar sinyalleri nedeniyle yönünü şaşırdığını söyledi.

Prof. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde karaya vuran ve vatandaşlar tarafından kurtarılan gagalı balinanın, askeri tatbikatta meydana gelen patlamalar ve güçlü sonar sinyalleri nedeniyle yönünü şaşırdığını söyledi.

Finike'de 16 Kasım Cumartesi günü kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen gagalı balina, vatandaşlar ve görevliler tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinaların nadir kıyıya vurduklarını söyledi. Balinaların birbiriyle ses çıkararak iletişim kurduklarını hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Geçen hafta Akdeniz'de büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Askeri bir tatbikattı. Tatbikat sırasında kullanılan güçlü sonarlar ve atış sırasındaki güçlü patlamalar, bu türden canlıların yönlerini şaşırmasına neden olur. Balinalar ağırlıklı olarak işitme merkezlerinin etkilenmesi sonucu karaya vururlar" diye konuştu.Akdeniz'de balinaların sık sık görüldüğünü de belirten Prof. Dr. Gökoğlu, dev deniz memelisinin zararsız olduğunu kaydetti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
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