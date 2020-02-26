Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Akhisar depremiyle ilgili korkutan açıklamalar - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akhisar ve çevresinde 4 binden fazla deprem meydana geldiğini belirterek, "Enerji bir türlü boşalamadığı için çevredeki herhangi bir faya sıçradığında 6.9'a varana kadar depremler meydana gelebilir. İki fay bu potansiyele sahip" dedi.



DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem ve Ödemiş" konulu söyleşide geçmişten günümüze depremler, fay hatları, depreme hazırlık ve deprem sonrası yapılması gerekenlere değindi. Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede yaptığı incelemeler sonucunda edindiği izlenimleri de paylaşan Prof. Dr. Sözbilir, deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapıların hasar gördüğünü, fay hatlarının üzerine kurulu köylerde ise hasarın çok fazla olduğunu anlattı. Sözbilir, İzmir genelinde fay hatlarının üzerinde ne kadar yapı stoğunun olduğunun ortaya konulması ve buna göre önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yer altının henüz yanıt vermediğini ve enerjisini atamadığını söyleyen Sözbilir, bu nedenle Türkiye'de yakın gelecekte benzer büyüklükte bir depremin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.



Son günlerde sık sık deprem yaşanan Akhisar bölgesinde farklı fay sistemlerinin aynı anda deprem ürettiğini söyleyen Sözbilir, Akhisar ve çevresinde 4 binden fazla depremin meydana geldiğini belirterek, "Enerji bir türlü boşalamadığı için çevredeki herhangi bir faya sıçradığında 6.9'a varana kadar depremler meydana gelebilir. Şuradaki iki fay bu potansiyele sahip. Bu faylar gerilim alanına sıçrarsa eğer daha büyük depremler de gelişebilir o bölgede" dedi.



Ödemiş'in deprem geçmişi



Fay hatlarının kırıldıkları yerlerden bir kez daha deprem ürettiğini kaydeden Sözbilir, "Ödemiş'te gelecekte bir deprem olur mu? Ben inceledim, geçmişte deprem olmuş bu bölgede. Jeolojide şöyle bir felsefe var; geçmiş geleceğin anahtarıdır. Geçmişte ne olduysa gelecekte de o tekrar ediyor. Geçmişte nerede olmuşsa gelecekte de aynı yerde oluyor. Aynı fay aynı yerden kırılabiliyor. Böylece biz fayların geçmişte nasıl çalıştığını anlayabiliyoruz. Ödemiş'te son 100 yılda deprem olmuş mu? İzmir'de herhangi bir fay aktivite gösterdiğinde elbette Ödemiş de etkilenecek. Bir ilçede fay hattının olmaması o ilçenin depremden etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Geçmişte çok sayıda deprem olmuş ve İzmir'de, hatta kıyılarda tsunami bile yaşanmış. O nedenle önlemler almamız gerekiyor. Biz deprem sonrasına hazırız ama deprem öncesine ne kadar hazırız bu tartışılmalı. AFAD, en uzak köye kadar gidip yardımını ulaştırıyor, çadırını gönderiyor. Deprem öncesiyle ilgili hazırlığımızı güçlendirmemiz, yapı stoğumuzu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Riski azaltma çalışmaları şart, ayrıca deprem sonrası toplanma alanları ne kadar doğru yerde seçildi? Geçici barınma alanları ne kadar doğru bunların analizinin yapılması lazım. Deprem sonrası toplanma alanlarının kıstaslarını biz Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi olarak hazırladığımız projeyle ortaya koyduk" dedi.



Söyleşiye Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye başkan yardımcıları, meslek odalarının başkan ve temsilcileri, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar da katıldı. - İZMİR