Prof. Dr. Koçan Gaziantep'te Sanatseverlerle Buluşacak

Ressamlığının yanı sıra Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde kurduğu "Baksı Müzesi" ile müzecilik alanında da dikkat çeken Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Şubat 2019'da sergi açacak.

Ressamlığının yanı sıra Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde kurduğu "Baksı Müzesi" ile müzecilik alanında da dikkat çeken Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Şubat 2019'da sergi açacak.



Bayburt 1946 doğumlu olan Prof. Dr. Koçan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını da üstlenen sanatçı, 1980'de "Türk Halk Resimleri" konulu araştırmasını tamamladı.



Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğinin kurucularından olan ve 1990-1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Koçan, 1991'de İstanbul Sanat Fuarı'nı kurdu.



2005'te kurduğu vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı Müzesi'ne hayat veren Prof. Dr. Koçan, 2014 yılında TBMM Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Baksı Müzesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince 2014'te yılın müzesi ödülüne değer görüldü.



Baksı Müzesi Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar Köyünde kurulu sanat müzesidir. Kurulduğu Bayraktar Köyü'nün eski adı olan Baksı sözcüğü eski Türklerde bilgin, hekim, şaman anlamlarına gelmektedir. Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapmaktadır.



Prof. Dr. Koçan, "Sanat Tır" ve "Sanat Çadır" gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma çalışmalarını da gerçekleştirdi.



Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü'nün içinde olduğu 35 ödüle sahip olan Koçan, 45 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katıldı.



Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Şubat, Cuma günü saat 17.30'da açılacak sergisi 22 Mart'a kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP

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