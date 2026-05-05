Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarılar: Sorunun kaynağını doğru tespit etmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarılar: Sorunun kaynağını doğru tespit etmeliyiz

Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarılar: Sorunun kaynağını doğru tespit etmeliyiz
05.05.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com’da Alzheimer, demans ve çocuklarda artan şiddet eğilimine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davranış bozukluklarında doğru teşhisin önemine vurgu yapan Şen, ailelerin rolü ve erken tedavinin hayati etkilerine dikkat çekti.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Programda Alzheimer ve demans hastalarında görülen davranış değişikliklerinden çocuklarda artan şiddet eğilimine kadar birçok önemli konu ele alınırken, toplumun yaklaşımı ve doğru teşhis süreci üzerine çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

DEMANS VE ALZHEİMER HASTALARINDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINA DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yaşlı bireylerde görülen bazı davranışların hastalık kaynaklı olabileceğini belirterek, “Demans ve Alzheimer hastalığı varsa cinsel dürtü bozukluğu oluşuyor” dedi. Bu tür durumlarda toplumun yanlış yargılarla hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Şen, “Linç etmek yerine sorunun ana kaynağını doğru tespit etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca, “Sorunları örtmek yerine sorunların üzerine gidip gerekli tedaviyi sağlamak gerekir” diyerek doğru yaklaşımın önemine dikkat çekti. Evde kontrol sağlanamayan hastalar için ise hastane tedavisinin zorunlu olabileceğini belirtti.

ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE AİLE ETKİSİ ÖN PLANDA

Programda çocuklarda artan şiddet eğilimine de değinen Prof. Dr. Şen, bu durumun en büyük sorumluluğunun ailelere ait olduğunu ifade etti. “Okullardaki şiddet olaylarında en az suçlu çocuklar, en büyük sorumluluk anne ve babalardadır” diyen Şen, ebeveyn davranışlarının çocuklar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Hamilelik sürecinin de önemli olduğuna dikkat çeken Şen, “Hamilelikte annedeki stres ve kaygı çocuğun beyin gelişimini ve davranışlarını doğrudan etkiler” dedi. Ayrıca çocukların maruz kaldığı içeriklerin etkisine değinerek, şiddet içeriklerinin çocuklar tarafından öğrenilip taklit edilebildiğini vurguladı.

BEYİN TÜMÖRLERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, beyin tümörleri konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Kötü huylu tümörlerde erken müdahalenin hayati olduğunu belirten Şen, ameliyat yapılmaması durumunda hastaların kısa sürede hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Tedavi sürecinin yaşam süresine etkisine değinen Şen, ameliyat ve doğru tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam süresinin uzatılabileceğini belirtti. Programda ele alınan tüm başlıklar, doğru teşhis ve bilinçli yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Alzheimer Hastalığı, Orhan Şen, Demans, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Orhan Şen Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarılar: Sorunun kaynağını doğru tespit etmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı Brezilya'da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
Almanya’nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568 İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 17:16:00. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarılar: Sorunun kaynağını doğru tespit etmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.