Prof Dr. Özkan: "Çocuk doğduktan sonra rahimi almış olduk" - Son Dakika

Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan ve geçtiğimiz günlerde doğum yaparak anne olan Derya Sert ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ve Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde basın toplantısı düzenledi.

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