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Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı - Son Dakika

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı

23.09.2021 07:17

NTV ekranlarında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını dile getiren Kurugöl, bunun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV ekranlarında açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

6 AYLIK BEBEKLERE "YANLIŞLIKLA" KORONA AŞISI YAPILDI

Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

"SONUÇLAR ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı yanlışlıkla bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı

Koronavirüs, Kızamık, Kurugöl, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı 'yanlışlıkla' bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı - Son Dakika
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