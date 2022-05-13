Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: "Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde... - Son Dakika
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Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: "Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde...

13.05.2022 18:09

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: "Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde bozuyorsunuz" Çankaya Üniversitesi "Göster Kendini" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu Çankaya Üniversitesi'nin düzenlediği...

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: "Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde bozuyorsunuz"

Çankaya Üniversitesi "Göster Kendini" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu

ANKARA - Çankaya Üniversitesi'nin düzenlediği "Göster Kendini" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Çankaya Üniversitesi tarafından Ankara'da bulunan liseler arası düzenlenen "Göster Kendini" fotoğraf yarışması çerçevesinde katılım sağlayan öğrencilerin fotoğrafları Merkez Kampüs Kongre Merkezi'nde sergilendi. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen fotoğraflar arasından 1. Fereşte Özbek, 2. Onur Kürşat Bay ve 3. Zeynep Şen'e ödüllerini, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından taktim edildi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin "Z Kuşağı" olduğunu ve bu yaş aralığının üretimdeki yerinin önemini belirten Prof. Dr. Uslu, "Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde bozuyorsunuz. 1997-2012 yıllarında doğanlar aralığından baktığımızda hızla genişliyor, doğal olarak etki alanınızı arttırıyorsunuz. Bugün Dünya çapında sayınız 2 milyarı, ülke çapında da 20 milyonu geçti. 2025'te gezegenin toplam işgücünün yüzde 27'sini oluşturacak, eğitimden tüketime, üretimden iletişime, her süreçte hegemonyanın ezberini bozacak, fark yaratmaya değil, daha çok birlikte değer yaratmaya odaklanarak Yeni Çağı yazacaksınız. İçinizden zamanın ve mekanın ötesine geçen şahsiyetler çıkacak ve umudum o ki siz bizden değil, biz sizden ilham alarak, eski gözlüklerimize çok da fazla takılmadan yeni keşiflere yol alacağız" ifadelerine yer verdi.

"Toplumsal sorumluluğumuzu en geniş yelpazede üstlenmeye devam edeceğiz"

Göster Kendini fotoğraf yarışmasına Ankara genelinde 96 farklı liseden 259 öğrencinin katılım sağladığını belirten Uslu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Pandeminin getirdiği daralmadan nihayet çıkarken, Ankara'nın gençlerinin yaşam yolculuğunda, kesişebildiğimiz her alanda destek vermeye devam ederek, toplumsal sorumluluğumuzu en geniş yelpazede üstlenmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda başkentin tüm çeşitliliğini yansıtan bir katılımla, 96 farklı liseden, 259 adayın tümüne emekleri için kalpten teşekkür ediyoruz (1187 fotoğraf). Yarışmamızın jüri üyeleri; İbrahim Zaman, Dilek Uyar, Barış Konor, Zafer Kozanoğlu, Yunus Topal ve Erhan US'a, ki her biri alanında zirve niteliği taşıyan isimler, titiz incelemeleri, emekleri için şükranlarımızı ifade ediyorum. Jüri tarafından ödüle layık görülen üç arkadaşımız ile, sergilenmeye değer eser sahibi olarak tespit edilen, birazdan bu sahnede alkışlayacağımız 39 arkadaşımız, Sergi aracılığıyla ortaya konduğu gibi, çalışmalarıyla hepimize gurur verdiler."

"Tüm gün müzik dinleme fikri üzerine düşündüm"

Fotoğraf fikrinin uzanırken müzik dinlediği sırada aklına geldiğini ve yarışmada birinci olduğu için mutlu olduğunu aktaran lise öğrencisi Fereşte Özbek, "Yarışmaya katılmama öğretmenim teşvik etti. İyi ki katılmışım. Manzara fotoğrafı ve doğa fotoğrafı çekmeyi çok seviyorum. Çektiğim fotoğraf aklıma bir anda geldi. Uyurken müzik dinliyordum. O sıra bir yandan fotoğraf yarışması aklıma geldi. Tüm gün müzik dinleme fikri üzerine düşündüm. Aklımdan neler geçtiğini anlatmak için de birkaç resim çizip kardeşimin saçlarına yapıştırdım. Aslında fotoğrafın komik bir yanı da var. Acele bir şekilde çekmemiz gerekiyordu. Kardeşimin altındaki beyaz örtü perdeydi ve sosyal medya logolarını kendimiz çizip kestik. Tamamen kafamızdan geçenleri aktarmaya çalıştık" diye konuştu.

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde...
Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde...
Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde...
Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde...

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Çankaya Üniversitesi, Zeynep Karahan Uslu, Ankara, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: 'Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde... - Son Dakika


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