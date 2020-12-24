Prof. Pınar Uyan Semerci: Kaygılar ve sorunlarda ortak, sorumlular konusunda ise kutuplaşmış... - Son Dakika

Prof. Pınar Uyan Semerci: Kaygılar ve sorunlarda ortak, sorumlular konusunda ise kutuplaşmış...
24.12.2020 11:44
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin "Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları 2020" araştırmasının sonuçları yayınlandı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin " Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları 2020" araştırmasının sonuçları yayınlandı. Türkiye'nin 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden 4.006 kişiyle, 29 ilin mahalle ve köylerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Pınar Uyan Semerci, "Kaygılar ve sorunlar konusunda ortak ama sorumlular konusunda kutuplaşmış bir durumdayız" dedi.
Prof. Pınar Uyan Semerci, Türkiye'deki kutuplaşmaya dair farklı başlıklarda yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.
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