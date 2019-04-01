Son Dakika Haberleri: Projeleriyle Konuşulan Muhtar Adayı Seçimi Kazandı

Projeleriyle Konuşulan Muhtar Adayı Seçimi Kazandı

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde askıda et ve askıda ekmek projesi başlatmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Ahmet Okur, rakiplerini geride bırakıp seçimin galibi oldu.

Projeleriyle Konuşulan Muhtar Adayı Seçimi Kazandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde askıda et ve askıda ekmek projesi başlatmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Ahmet Okur, rakiplerini geride bırakıp seçimin galibi oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi muhtar adayı Ahmet Okur, yaklaşık 4 ay önce başlattığı askıda et ve askıda ekmek projesiyle gündeme gelmişti. Okur, başlattığı projeleriyle mahallelinin gönlünde taht kurdu. 10 adayın kıran kırana yarıştığı Namık Kemal Mahallesi'nde 878 oy alan Ahmet Okur muhtarlığa seçildi. Okur, en yakın rakibine 75 oy fark attı.

50 yıldır aile olarak ikamet ettikleri mahalleye muhtar seçilmesinin ardından konuşan Okur, "Namık Kemal Mahallesi'nden sakinlerinin desteğiyle muhtar seçildim. Yaklaşık 50 yıldır aile olarak Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. Seçim çalışmaları kapsamında mahallemde 7'den 70'e her kesime ulaşmaya, her eli sıkmaya ve ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalıştım. Bana güvenen ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:05 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel
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