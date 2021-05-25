Promosyon ve rüşvet paraları, FETÖ'nün kasasına - Son Dakika

Promosyon ve rüşvet paraları, FETÖ'nün kasasına

25.05.2021 12:07
Promosyon ve rüşvet paraları, FETÖ'nün kasasına, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'adalet yapılanması'na yönelik 71 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, örgütün yargı içindeki 'ekonomik yapılanması'nı deşifre etti.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'adalet yapılanması'na yönelik 71 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, örgütün yargı içindeki 'ekonomik yapılanması'nı deşifre etti. İddianamede örgütün, yargı içindeki mensuplarına maaş promosyonlarının banka faizi olduğu, çalıştıkları yerde dağıtılan rüşvet paralarının da haram olduğu gerekçesiyle kullanmalarını yasakladığı, bu paraların direkt örgüte aktarıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'yargı yapılanması'na ilişkin aralarında örgütün 'mahrem imam'larının da bulunduğu 71 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede örgütün yargı içindeki yapılanması ayrıntılı anlatıldı. İddianamede örgütün bu yapılanmayı 'mahrem imam'larla yönettiği ve mensuplarından yüklü miktarda ekonomik çıkar sağladığı da aktarıldı.

GÖREV VE YOLLUK HARCIRAHLARININ YÜZDE 50'Sİ ÖRGÜTEİddianamede, örgütün Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı bünyesinde çalışan elemanlarından bekar olanlardan yüzde 10, evli olanlardan yüzde 5 himmet parası dışında ramazan aylarında fitre ve zekat paraları toplandığı ayrıca her örgüt üyesine belli miktarda hedef verilerek, kendisinin fitre ve zekatının haricinde de fitre, zekat ve oruç kefareti bulmalarını talep ettiği aktarıldı. Yine geçici görev ile görevlendirilen personelden geçici görev yolluk ve harcırahların yüzde 50'sinin örgüt tarafından alındığı aktarıldı. Ayrıca Kurban Bayramı dönemlerinde ise üyelerinden kurban paralarını istediği, kurban kesemeyecek durumda olanları ise gruplara ayırarak 'Peygamber efendimiz için kurban parası' adı altında bu kişilerden verebilecekleri miktarda para toplandığı belirtildi.'DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN RÜŞVET ALIN' İddianamede, maaş promosyonlarının banka faizi olduğu gerekçesiyle örgüt üyelerinin kullanmaları yasaklanarak, örgüt adına bu paraların toplandığı belirtilip, "Örgüt içerisinde kendisini saklaması gereken ve çalıştığı yerde rüşvet çarkı olan kişilerin (özellikle icra daireleri ve mahkemeler) kendilerini deşifre etmemeleri için zorda kaldıkları durumlarda çalıştıkları yerde dağıtılan rüşvet paralarını alarak kendileri kullanmadan örgüte aktarmaları istenmektedir" denildi.RÜŞVET PARALARI YİNE RÜŞVET İÇİN KULLANILMIŞ

Örgütün üyelerden topladığı paraların yüzde 50'sini örgüt adına yapılan gezi, toplantı gibi faaliyetlerde kullandığını, kalan yüzde 50'lik kısmın ise örgütün merkez kasasına aktarıldığı ve bu işlemler için her bölgeye muhasebeci atandığı belirtildi. Ayrıca "Bu muhasebeci hem toplanan paraları hem de istatistiki verileri tutmaktadır. Örneğin Adalet Bakanlığı İç Anadolu Bölgesi ve Yüksek Yargı Bölgesi muhasebecisinin 'Hakan' ve 'Sait' kod adlı 'Hakkı S.' olduğu tespit edilmiştir. Maaş promosyonu ve rüşvet olarak toplanan paraların ise; örgütün açacağı kurumlar için yurt dışında veya yurtiçinde rüşvet olarak vermeleri gerektiğinde bu paraların kullanıldığı üyelere söylenmektedir" ifadeleri de iddianamede yer aldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Adalet, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Promosyon ve rüşvet paraları, FETÖ'nün kasasına - Son Dakika


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