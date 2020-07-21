Protestoda olaylar çığırından çıktı! Pazarcı esnafı belediye binasını yumurta yağmuruna tuttu - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi'nin koronavirüsü gerekçe göstererek yıllardır aynı yerde bulunan Zuhuratbaba Dikilitaş'taki salı pazarını kapatması pazarcı esnafının tepkisini çekti. Belediye önünde toplanan esnaf, binayı yumurta yağmuruna tuttu.Zuhuratbaba Dikilitaş'taki salı pazarı, 10 Temmuz'da Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri göstermeksizin kapatıldı. Karara tepki gösteren pazarcılar, geçen hafta belediye önüne gelerek eylem yaptı. Bu sabah da pazar yerinde toplanan esnaf, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek kararı protesto etti. Bir süre belediye önünde bekleyen grup, daha sonra belediye binasına yumurta attı.

POLİS VE PAZARCI ESNAFI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Polis gruba müdahale etmek isterken grupla polis arasında arbede yaşandı. Belediye binasının arka tarafına geçen bir grup kapılara taş atarak park halindeki araçların üzerine çıktı. Polis ekipleri taşkınlık çıkaran grubu uyararak bina çevresinden uzaklaştırdı. Özgürlük meydanında toplanan grup, burada oturma eylemi yaptı.

"DERDİMİZİ ANLATACAK KİŞİ BULAMADIK"

Pazarcılar adına açıklama yapan Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, "Geçen hafta pazar yerinden yürüyerek Bakırköy Belediyesi'nin önüne geldik. Esnafın işine aşına ekmeğine göz koyanların haklı mücadelesi için hakkımızı istemeye geldik. Geçen hafta nasıl muhatap bulamadıysak, bu hafta da bir muhatap bulamadık. Belediye başkanı makamında yok. Pazarcının esnafı hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırıldı. Pazarcılar olarak talepte bulunduk ama hiçbir cevap alamadık. Biz pazarcı esnafı olarak mağdur edildik. Bizim isteğimiz pazarcı esnafına bir yer temin edilip çoluk çocuğunu rızkını kazanacak yer temin edilmelidir" dedi.

İşte belediye önündeki gösteriden kareler;



Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu