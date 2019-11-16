Son Dakika Haberleri: - Protestolarının Yıl Dönümünde Sokağa İnen Sarı Yeleklilere Polis Müdahalesi
Son Dakika Güncel - Protestolarının Yıl Dönümünde Sokağa İnen Sarı Yeleklilere Polis Müdahalesi - Son Dakika

- Protestolarının Yıl Dönümünde Sokağa İnen Sarı Yeleklilere Polis Müdahalesi

6 saat önce

- Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesiPARİS - Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi.

- Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi

PARİS - Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Protesto gösterilerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler gösterilerinin birinci yılında başkent Paris'te toplandı. Göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.

Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron'un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekliler eylemi başlamıştı.

- Protestolarının Yıl Dönümünde Sokağa İnen Sarı Yeleklilere Polis Müdahalesi

Fransa, Paris, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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