Provalar başladı
12 dakika önce
Ünlü oyuncu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun da rol aldığı oyunun provalarına başladıklarını önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.
Ünlü oyuncu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun da rol aldığı oyunun provalarına başladıklarını önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Uniq İstanbul'da sahnelenecek "Aşk Geçmişim"in yönetmeni ise Tuğrul Tülek.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:37
Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış için hazırız mesajı FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti