Provalar başladı

Ünlü oyuncu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun da rol aldığı oyunun provalarına başladıklarını önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Uniq İstanbul'da sahnelenecek "Aşk Geçmişim"in yönetmeni ise Tuğrul Tülek.