Son Dakika Haberleri: Provalar başladı
Son Dakika Magazin Haber

Provalar başladı

12 dakika önce

Ünlü oyuncu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun da rol aldığı oyunun provalarına başladıklarını önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

Provalar başladı, System.String[]

Ünlü oyuncu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun da rol aldığı oyunun provalarına başladıklarını önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Uniq İstanbul'da sahnelenecek "Aşk Geçmişim"in yönetmeni ise Tuğrul Tülek.

Şebnem Bozoklu, Tuğrul Tülek, Melisa Doğu, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor
İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış için hazırız mesajı FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 09:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Provalar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]