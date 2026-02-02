PSG Kupası Web Summit\'te Sergileniyor

Paris Saint-Germain futbol kulübünün (PSG) kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Web Summit Katar 2026 kapsamında Doha'da ziyaretçilerle buluşuyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden biri olan Web Summit Katar 2026, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Fransız ekibi PSG'nin sahibi olan Katar Spor Yatırımları (Qatar Sports Investments- QSI) tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, etkinlik alanındaki stantta sergileniyor. Kupa, etkinliğe katılan girişimciler, yatırımcılar ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Fransa temsilcisi PSG geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşamıştı.

PSG'yi satın alarak 2011'de Avrupa futboluna giren Katar Spor Yatırımları, kulübü milyar dolarlık bir değere ulaştırmıştı. Katar Spor Yatırımlarının ayrıca, Belçika'dan KAS Eupen ve Portekiz'den SC Braga gibi kulüplerinde de büyük yatırımları bulunuyor.

Teknoloji, spor ve yatırım ekosistemlerini aynı çatı altında buluşturan Web Summit Katar 2026'da, yer alan kupa sergisi, sporun küresel marka değeri ile teknoloji ve yatırımlar arasındaki ilişkiye dikkat çeken unsur olarak dikkati çekiyor.

Web Summıt Qatar 2026

Katar'ın başkent Doha'daki, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) düzenlenen organizasyona 175 ülkeden 30 binin üzerinde katılımcı katılıyor. Etkinlikte 700'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'ü aşkın konuşmacı ve 450 medya mensubu yer alıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji ve yatırım zirvelerinden kabul edilen Web Summıt Zirvesinde yapay zekadan, teknoloji jeopolitiğine, yaratıcı ekonomiden sürdürülebilir enerjiye kadar bir çok konu ele alınıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren zirvede, Türk startup teknoloji girişimleri de stant açarak ürün ve hizmetlerini uluslararası platformda tanıtıyor.