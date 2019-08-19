PSG, Rennes'e yenildi
1 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), sezonun ikinci maçında Rennes'e 2-1 kaybetti.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:02 Kaynak: AA
Birinci Futbol
Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris
Saint-Germain (PSG), sezonun ikinci maçında Rennes
'e 2-1 kaybetti.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.
PSG, 36. dakikada Edison
Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikli Lille, Amiens'e mağlup oldu! Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti Ashley Cole futbolu bıraktı Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!