Son Dakika Haberleri: PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
Son Dakika Spor PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

7 saat önce

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti, System.String[]

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.


Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ligin 13. hafta maçında Brest, lider PSG'yi ağırladı.


Paris ekibi, Angel Di Maria'nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. PSG'de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani'nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PSG, puanını 30'a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.

Paris Saint Germain, Fransa, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
Fransa'da üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı ve AB sorumludur Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 05:35:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]