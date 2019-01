Psikologdan karne uyarısı

Psikologdan karne uyarısıPsikolog Halime Demir:"Karne için çocuğa ceza vermek de, ödül vermek de yanlış"BATMAN - Batman 'da görevli Psikolog Halime Demir, karnesi zayıf gelen çocuğa ceza vermek kadar, karnesi iyi gelen çocuğa ödül vermenin de yanlış bir tutum olduğunu vurguladı.Batman Belediyesinde görevli Psikolog Halime Demir, ailelere karne nedeniyle çocuklarına verdikleri ceza ya da ödüllerle ilgili uyarılarda bulundu. Karne gününde gereğinden fazla mutluluk veya gereğinden fazla olumsuz tepki gösterilmemesi gerektiğini belirten Demir, "Cuma günü karneler alınıyor. Ailelerde çocuklar kadar heyecanlı. Çocuğuma ceza mı, ödül mü vermeliyim? Not durumuna göre nasıl davranmalıyım? Kafalarımız karışık. Not bir başarı değildir. Not bir başarı değilken bu nota göre ceza veya ödül vermek doğru bir sitem mi? Tabi ki değildir. Karnesi zayıf gelen bir çocuğa ceza vermek ne kadar yanlış bir tutumsa karnesi iyi gelmiş bir çocuğa da ödül vermek yanlış bir tutum olacaktır. Farz edelim ki çocuğun karnesi zayıf geldi, peki ne yapmalıyız anne baba olarak? Öncelikle çocuğu karşımıza sakince alıp neden böyle geldi onu sorgulamalıyız. Bazı aileler bu durum karşısında karalar bağlıyor ve bütün ev yasa boğuluyor. Abartılı bir davranış sergilemiş oluyorlar. Bunun yerine karnesinin kötü olabileceğini bunun bir son olmadığını düzeltilebilecek bir durum olduğunu ve en önemlisi çocuğa bunu düzeltebilecek yeterlilikte olduğunu hissettirerek neler yapabiliriz? Bunu konuşmak gerekiyor" dedi."Kötü ve kırıcı sözlerden kaçının"Çocuklara yönelik kötü ve aşağılayıcı sözlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Psikolog Demir, "Çünkü bu çocuk üzerinde yıkıcı bir etkiye sebep olacaktır. Bunun yerine motive edecek konuşmalar yapmayı tercih edin. Bunu başarabilirsin, halledebilirsin gibi cümleler kullanarak çocuğu motive etmeye çalışın. İyi bir karne getirmiş çocuğa ise maddi bir hediye vermek onu ödüle kavuşmak için iyi not getirmesine sebep olacaktır. Hayatın her alanında çocuğun yanında olamayacağız ve bazen hayatta başarmak zorunda olduğu ödül alamayacağı durumlarla karşılaşacaktır. Sürekli ödüle alıştırılan çocuk yaşamın diğer alanlarında ilerleyen süreçte ödül alamayacağı durumlarda ve ortamlarda çalışma noktasında zorlanacak ve hatta çalışamayacaktır. İyi karne getirmiş çocukla ilgili bir diğer konu evde onu törenlerle, partilerle çok şaşalı bir şekilde karşılamak, bu durumda yanlıştır. İki durumu da abartmamak gerekiyor. Bir tarafta yasa boğulurken diğer tarafta çok şaşalı bir şekilde karşılamakta doğru bir tutum değildir. Çalışmak ve iyi bir karne getirmek zaten çocuğun yapması gereken doğal bir şey" diye konuştu."Tatilde olduğunu hissettirin"Karne alan çocuğun tatil sürecini iyi geçirmesi gerektiğini söyleyen Demir, "Karneyi alan çocuk bir tatil sürecine girer. Tatilde olduğunu hissedeceği bir süreç olmalı. Hep ders çalışmak değil veya hep oyun oynamakta değil. Bu nedenle çocuğun iyi karnesi ve yıl içerisindeki çalışma performansından dolayı takdir etmek güzel dileklerde bulunmak ve manevi ödüller vermektir. Bu manevi ödüllerin içeriği de ailece sosyalleşmek adına güzel bir aile yemeği, sinema günü ve beraber planlanmış ailece güzel bir tatil olabilir" ifadelerinde bulundu.