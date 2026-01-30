Psikologlardan KDK'ya 750 Başvuru - Son Dakika
Psikologlardan KDK'ya 750 Başvuru

30.01.2026 09:44
KDK, psikologların mesleki sorunları ve yasal eksiklikleri için 750 başvuru aldığını duyurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), psikologlar tarafından mesleki uygulama, akademik ve yasal süreçlerde yapısal sorunların bulunduğu ve meslek yasasının olmadığı belirtilerek yaklaşık 750 başvuru yapıldığını, bunların incelenerek karara bağlanacağını bildirdi.

KDK'den yapılan açıklamada, Türk Psikologlar Derneği üyeleri başta olmak üzere 750'ye yakın psikolog ve klinik psikolog tarafından kuruma başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, psikologların, başvurularında, mesleki uygulama alanlarında, akademik ve yasal süreçlerde yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, meslek yasasının bulunmadığını aktardıkları, istihdam ve atama sorunlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılması taleplerinde bulundukları ifade edildi.

Başvurularda, psikologların sağlık personeli sayılmamalarına ve buna bağlı olarak mesleklerini serbestçe icra edemediklerine işaret ettikleri aktarılan açıklamada, "mevzuat çelişkileri ve eşitsizliklerin incelenerek idareye tavsiye kararı verilmesi talep edildiği" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurularda, psikologların, lisans mezuniyeti ile kazandıkları mesleki ünvan dikkate alınarak sağlık meslek mensubu olarak kabul edilmelerini sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması veya psikologların mesleklerini serbest ve hukuka uygun biçimde icra edebilmelerini sağlayacak açık, net ve bağlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, konuyla ilgili ortaya çıkan uygulama farklılıklarının giderilerek idari uygulama birliğinin sağlanması gerektiği ifade edilmektedir."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psikologlardan KDK'ya 750 Başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
