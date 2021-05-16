Psikososyal destek ekibi Kovid-19 hastaları ve yakınları arasında köprü oldu - Son Dakika

Psikososyal destek ekibi Kovid-19 hastaları ve yakınları arasında köprü oldu

16.05.2021 11:03
Psikososyal destek ekibi Kovid-19 hastaları ve yakınları arasında köprü oldu, System.String[]

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan "Psikososyal destek ekibi" hastane ziyaretleri ile bulaş riskinin önüne geçmek için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren hastaların durumu ile ilgili yakınlarını telefonla arayarak, bilgilendiriyor.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan "Psikososyal destek ekibi" hastane ziyaretleri ile bulaş riskinin önüne geçmek için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren hastaların durumu ile ilgili yakınlarını telefonla arayarak, bilgilendiriyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kovid-19 tedavisi gören hastaların durumu ile ilgili yakınlarının doğru ve düzenli şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanlarından oluşan 12 kişilik psikososyal destek ekibi hizmet veriyor.

Bir yılı aşkın süredir haftanın 7 günü sunulan hizmet ile hekimlerin sistem üzerinden kaydettikleri günlük bilgileri ve gelişmeler cep telefonlarından aranarak, hasta yakınlarına iletiliyor.

Yakınlarından bir haber almak için endişeli bekleyişini sürdüren vatandaşlara hastalarla ilgili tıbbi gelişmeleri aktaran sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları ayrıca kaygılı hasta yakınlarını rahatlatabilme adına onlara psikolojik destek de vermeye çalışıyor.

Bu hizmet sayesinde yapılmak istenen ziyaretlerle hastanede oluşacak olası yoğunluğun da önüne geçiliyor.

"Yaklaşık 10 bin hasta yakınına bilgi verildi"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mine Bahçıvan, AA muhabirine, Kovid-19 vakalarının ülkede görülmesinden itibaren bu alanda da hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Bahçıvan, salgın süresince hasta ziyaretlerini mümkün olduğunca sınırlandırdıklarını, servise hastaların yakınlarını dahi kabul etmediklerini belirterek, hasta yakınlarını merakta bırakmamak adına psikososyal destek ekibi kurduklarını bildirdi.

Ekibin hasta yakınlarını günlük bilgilendirdiğini dile getiren Bahçıvan, "Bu şekilde hastaneye gelinmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Böylelikle temasın da azalmasını sağlıyoruz. Ekipte görev alan arkadaşlar ciddi bir emek veriyor. Hastanemize bu süreçte yaklaşık 10 bin hasta ve yakınına bilgi verildi. Arkadaşlarımız tıbbi bilginin dışında, kaygılı hasta yakınlarını rahatlatabilme adına psikolojik destek de vermeye çalışıyor." diye konuştu.

"Hastanın yanına girilmez, yasak.' denildiğinde bir kargaşa doğuyordu. Bazen tartışmalar, kavgalar çıkabiliyordu." diyen Bahçıvan, hem hasta yakınlarını bilgilendirdiklerini hem de bu tür istenmeyen durumların önüne geçtiklerini aktardı.

"Çok duygulanan hasta yakınlarımız oluyor"

Ekipte yer alan sosyal hizmet uzmanlarından Teslime Karabulut Doyurgan, yaklaşık 4 yıldır hastanede sosyal hizmet biriminde çalıştığını belirterek, mesleklerinde en yoğun dönemi Kovid-19 sürecinde yaşadıklarını söyledi.

Hastanede yatan hasta ile yakınları arasında fiziksel teması en aza indirmek için sürecin başından bu yana çalıştıklarını aktaran Doyurgan, hastalarla görüşemeyen yakınlarının strese girdiğini, endişelendiğini paniğe kapıldığını dile getirdi.

Doyurgan, hasta ve yakınları arasındaki iletişimi sağladıklarını anlatarak, "Bazı hastaların 20 yakını kapıda bekliyor. Böyle olunca da temas ile hastalık yayılıyor. Onun için telefonla bilgilendirme yapıyoruz. Gayet iyi dönüşler oluyor. Görüşmelerde hasta yakınlarıyla mutlu oluyoruz, onlarla beraber bazen üzüldüğümüz de oluyor. Taburcu olan hastalarımız için de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

En büyük zorluğu hastaların entübe edildiği bilgisini aktarırken yaşadıklarını kaydeden Doyurgan, "Ağlayan hasta yakınlarımız oluyor. Çok duygulanan hasta yakınlarımız oluyor. Hastaların süreci nasıl geçirdiğini anlatıyor, endişelerini gidermeye, onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber bu süreci başından sonuna kadar yaşıyoruz." dedi.

Levent Yıldırım da 30 yıllık meslek hayatının en yoğun dönemini yaşadığını anlatarak, hasta yakınlarının kaygı ve endişelerini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

Doktorların her sabah hastaları kontrollerinin ardından bilgileri klinik seyirlerine kaydettiğini, bu bilgileri hasta yakınları ile paylaştıklarını dile getiren Yıldırım, hasta yakınlarına gerekli psikolojik desteği de sağladıklarını sözlerine ekledi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Psikososyal destek ekibi Kovid-19 hastaları ve yakınları arasında köprü oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Son Dakika! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü

Son Dakika Haberleri
11:04 İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail savaş suçu işliyor, sivillerin yoğun olduğu yerler bombalanıyor
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor         
10:59
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek         
10:52
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!         
10:34
38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı         
10:27
Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı         
07:53
Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor         
01:06
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 11:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Psikososyal destek ekibi Kovid-19 hastaları ve yakınları arasında köprü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement