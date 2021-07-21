PSV-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel