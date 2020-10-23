PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.

PTT Kırklareli Şubesinde düzenlenen törende, işlem yaptıran 180. müşteriye "Milli mücadelenin 100. yılı" zarfları hediye edildi.

PTT Kırklareli Başmüdürü Ali Sevinç, konuşmasında, PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulundu. PTT'nin iki asra yakın tarihi tecrübesiyle birleştirdiğini ifade eden Sevinç, yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlar ile kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını benimseyerek çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en köklü kurumları arasında PTT'nin de yerini her zaman koruduğunu aktaran Sevinç, "Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu." diye konuştu.

PTT'nin 180. müşterisi Musa Altın da yaklaşık 30 yıldır PTT müşterisi olduğunu belirtti.