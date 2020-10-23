PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'te PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Bilecik Şubesi personeli tarafından PTT araçlardan oluşan konvoy şehir turu attı.

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve beraberindekiler Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra PTT binasında açıklama yapan Bozkurt, 2023 hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Her alanda Türk milletine hizmet ettiklerini kaydeden Bozkurt, şunları aktardı:

"İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz."

Pandemi döneminde de hizmete devam ettiklerini vurgulayan Bozkurt, "Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT Ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu." diye konuştu.

Gün anısına başmüdürlüğe gişe işlemleri için gelen 180 sıra numaralı müşteriye hediye takdiminde bulunuldu.