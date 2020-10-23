PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü Tokat'ta kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü Tokat'ta kutlandı.

Vali Ozan Balcı, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Tokat Başmüdürü Muhterem Demir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

PTT'nin köklü bir tarihi geçmişe ve kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayan Balcı, çok önemli bir görevi ifa ettiklerini belirterek PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Balcı, vatandaşlara verdikleri hizmetlerden dolayı tüm PTT çalışanlarına da teşekkür etti.

Demir de Balcı'ya, Milli Mücadele'nin 100. yılına ait görsellerle hazırlanmış pul albümü takdim etti.