PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı
1 saat önce
KONYA'da PTT'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
KONYA'da PTT
'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 09.10'da PTT Mevlana Posta
İletişim Merkezi'nde meydana geldi.
Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç
de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.
- Konya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti
PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı
Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız