PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü - Son Dakika

PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü

27.10.2020 15:13
PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü, System.String[]

PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Hüseyin Zaif ve beraberindeki heyet Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Hüseyin Zaif ve beraberindeki heyet Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleşen ziyarette PTT Başmüdürü Zaif, kabullerinden dolayı Vali Baruş'a teşekkür ederek kurumun işleyişi ve vatandaşlara yönelik verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Vali Baruş ise Posta ve Telgraf Teşkilatının Cumhuriyetten önce, milli mücadele yıllarında ve sonraki dönemde de ulusal birlik, bütünlüğümüz için çok değerli hizmetler vermiş bir kurum olduğunu belirterek, "Haberleşmede başta olmak üzere özellikle son yıllarda bankacılık, kargo hizmetlerinde de çok büyük bir açığı kapatan değerli bir kurumumuz. Bundan sonraki süreçte de PTT'nin yeni geliştirmiş olduğu hizmetlerle beraber çok daha gelişmiş bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm çalışanlarımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette PTT Başmüdürü Zaif, milli mücadelenin 100. yılı anısına düzenlenmiş 1919-2019 yılları arasını kapsayan pul ve özel gün zarflarının olduğu kataloğu Vali Baruş'a takdim etti.

Valilik, Milli, Aydın, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü - Son Dakika

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