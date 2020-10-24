PTT'nin kuruluşunun 180. yılı kutlanıyor - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, PTT'nin yapısını sürekli geliştiren bir anlayışla hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle PTT Başmüdürü Mehmet Kani Gümüşoğlu ve beraberindeki heyet Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, ülkenin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin kurulduğu günden bu yana yapısını sürekli geliştiren bir anlayışla hizmet verdiğini aktardı.

PTT'nin 180 yıldır kaliteli ve sorunsuz hizmet verdiğini vurgulayan Akın, "PTT, köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve birikimiyle geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak ülkemizin her köşesinde milletimize hizmet sunmaktadır. 23 Ekim 1840 tarihinde 'Posta Nezareti' olarak kurulan PTT bugün posta, kargo, lojistik, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde önemli hizmetleri de başarı ile yürütmektedir. PTT, yapısını sürekli geliştiren bir anlayışla hizmet vermeye devam ediyor. Yenilikçi bakış açısıyla kaliteli ve güvenli hizmet şuuruyla ilerleyen PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüşoğlu da 180. kuruluş yılı etkinlikleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Akın'a Milli Mücadelenin 100. Yılı konulu filatel hediye etti.