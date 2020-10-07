PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar - Son Dakika

PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar
07.10.2020 09:33
- PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
- PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar
KİLİS - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı nakil aracını Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durdurdu. Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasından geçirilen araçta yapılan aramada 90 adet kaçak cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konulurken 3 kamu görevlisi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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