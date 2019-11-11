Son Dakika Haberleri: PUBG Mobile Royale Pass'in 10. sezonu Yabani Öfke'yi duyurdu
Son Dakika Spor PUBG Mobile Royale Pass'in 10. sezonu Yabani Öfke'yi duyurdu

PUBG Mobile Royale Pass'in 10. sezonu Yabani Öfke'yi duyurdu

7 saat önce

8 Kasım Cuma günü gelen 0.15.5 içerik güncellemesi ile PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE (PUBG MOBILE) oyunculara tamamen yenilenen Royale Pass sezonunu sunuyor.

PUBG Mobile Royale Pass'in 10. sezonu Yabani Öfke'yi duyurdu, System.String[]

8 Kasım Cuma günü gelen 0.15.5 içerik güncellemesi ile PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE (PUBG MOBILE) oyunculara tamamen yenilenen Royale Pass sezonunu sunuyor. Güncelleme ile yeni bir TDM haritası, "Şahin" evcil hayvanı ve daha fazlasını içeren birçok iyileştirme ve yenilik, dünyanın en popüler mobil oyununa ekleniyor.


"Yabani Öfke" temalı güncelleme, Royale Pass 10. Sezon başlarken oyuncuları yeni silahlar, araçlar ve yeni görünümlerle tanıştırıyor. Ayrıca oyun içi eklenen ayarlamalar ve oyuncu ödülleri de, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz sunulan güncellemede yer alan diğer yenilikler.


Yoğun bitki örtüsü ve gizemli antik harabeler arasında kalan labirent gibi patikalar içinde geçen PUBG MOBILE'ın yeni Takımlı Ölüm Maçı moduna özel sunulan yeni "Harabeler" haritasında oyuncular düşmanlarıyla kafa kafaya geliyor, güçlü bir savunma ya da takım stratejisi geliştirmek için çalışıyorlar. Bu modda oyuncular, harita üzerinde herhangi bir yerde canlanabildikleri için, daha yoğun çatışmalar yaşanıyor. Dahası, bu oyun moduyla birlikte oyunu oynama süresi daha kısaldığı için, oyuncular için kendilerini daha çok kaptıracakları bir oyun deneyimi yaşayacaklar.


Yeni güncelleme Vikendi haritasına özel yeni silah ve araçlar getiriyor. Yeni MP5K taşınabilir hafif makineli silah, 900 RPM'lik atış oranı ve düşük geri tepme yeteneklerine sahipken, yeni araç Zima ise karlı yüzeyde kolay kullanımı ve zor hasar alan yapısıyla yeni stratejiler üretmenizi sağlayacak.


PUBG MOBILE oyuncuları, tüm bunlarla birlikte 11 Kasım günü ilk yoldaşları "Şahin"e kavuşacaklar. "Şahin" kanatlarını açarak, oyunculara savaş alanında eşlik edecek. Ayrıca belirli bir modda aracı sürerken "Araç Güçlendirme" becerisi sayesinde içinde olduğu araçların aldığı hasarı azaltan kullanabilen, yeni bir yetenekli teknisyen kadın karakter de PUBG MOBILE'a yakın zamanda eklenecek.


PUBG MOBILE 0.15.5 içerik güncellemesi ile gelen diğer özellikler şunlar:


Platinum ve Crown Tier'lar için Sezon Sistemi'nde Tier Koruması Eklendi


Güncellenmiş 8 günlük ödüller


Yenilenmiş Arcade Modu


Takım kurma kanal geliştirmeleri


Klan durumu detayı eklendi


Görevler için takım kurma önerileri


Ek oyun içi iyileştirmeler

App Store, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:57 
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