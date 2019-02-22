Pubg Oyunundaki Bu 20 İpucu ve Püf Noktası Sizi Profesyonele Dönüştürecek
1 saat önce
Son dönemlerin gözde oyunu PubG oynuyor musunuz? Muhtemelen videonun başlığını ve kapağını görüp tıkladıysanız, Pubg oynuyorsunuz demektir.
Son dönemlerin gözde oyunu PubG oynuyor musunuz? Muhtemelen videonun başlığını ve kapağını görüp tıkladıysanız, Pubg oynuyorsunuz demektir. Biz de bugün sizi bu oyunda profesyonel yapacak ipucu ve püf noktalardan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: Youtube
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