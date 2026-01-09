Pudu Robotics, Yeni Hafif Yük Robotunu Tanıttı

Pudu Robotics, Hafif Yük Taşıma Endüstriyel Otomasyona Erişimi Genişletmek İçin PUDU T150'yi Piyasaya Sürdüğünü duyurdu.

Hizmet robotları sektöründe faaliyet gösteren Pudu Robotics, hafif yük kapasiteli endüstriyel dağıtım robotunun üretim ve depo ortamlarında dahili malzeme dağıtımı için PUDU T150'nin tasarlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; 150 kg yük kapasitesi uygulamaları için geliştirilen ürün, hızlı kurulum, stabil çalışma ve yüksek maliyet verimliliğine odaklanıyor. Yeni model, özellikle 3C elektronik, plastik bileşenler ve küçük ürün depolama alanlarında üreticiler ve lojistik operatörleri için endüstriyel otomasyona geçişte giriş engelini azaltmayı hedefliyor.

Ürünün ilk olarak başta Çin olmak üzere Hong Kong, Makao, Tayvan, Vietnam, Tayland, Singapur, Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye gibi pazarlara sunulacağı belirtildi.

Hafif yük endüstriyel lojistikteki açığı gideriyor

Üretim daha yalın ve esnek modeller yönünde gelişmeye devam ederken, dahili lojistik otomasyonu giderek daha önemli hale geliyor. Ancak, birçok küçük ve orta ölçekli üretici, yüksek maliyetler, karmaşık kurulum süreçleri ve operasyonel engeller nedeniyle endüstriyel robotları benimsemede hala ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Mevcut endüstriyel teslimat robotları olan PUDU T300 ve T600'e ek olarak, Pudu Robotics karşılanmamış bu talebi karşılamak için PUDU T150'yi geliştirdi. Robot, hafif yük, yüksek frekanslı taşıma senaryolarını hedefliyor.

Ürün iki farklı konfigürasyonda sunuluyor

Kaldırma versiyonu otomatik entegrasyon ve daha gelişmiş iş akışları için tasarlanırken; standart versiyon, uygun maliyetli, noktadan noktaya malzeme dağıtımı için geliştirildi. Ayrıca ürünün, gerçek endüstriyel ortamlarda hızlı ve pratik kurulum için tasarlandığı aktarıldı.

Robot ayrıca yerel sunucu veya karmaşık ağ altyapısı olmadan çoklu robot iş birliğini destekliyor. Robot, VSLAM tabanlı görsel konumlandırmayı çift LiDAR sensörleriyle birleştirerek tam 360 derece çevresel algılama sunuyor. Özel algoritmalarla çalışan sistem, dinamik harita güncellemeleri ve stabil konumlandırmayı destekliyor.

Havacılık standartlarında, yüksek mukavemetli malzemelerle üretilen PUDU T150'nin; yekpare (monoblok) şasi tasarımı sayesinde zorlu endüstriyel ortamlarda bile üstün dayanıklılık sunduğu belirtildi. Darbelere ve deformasyona karşı geliştirilen yapı, robotun yoğun çalışma temposunda dahi performansını istikrarlı bir şekilde korumasını sağlıyor. Lansman ile birlikte şirket, endüstriyel teslimat portföyünü daha da güçlendirdiğini duyurdu. - İSTANBUL