Püren: "Bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen kendi üstüme alıyorum"

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a, deplasmanda 4-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör İlker Püren, mağlubiyetin tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

"Bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen kendi üstüme alıyorum"

Mağlubiyeti kendi üstüne aldığını ifade eden İlker Püren, "2 takım da çok güzel bir mücadele sergiledi. 1 haftada 3 tempolu maç oynadık. Bugün de ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile karşılaştık. Devre arasında oyuncularımıza ofansif bir oyun anlayışını ortaya koymalarını söyledik. Çünkü 3 maçta aldığımız 6 puan bizim hedefimizdi. Buradan da bir galibiyet elde etseydik, bu ligin en iddialı takımı konumuna gelecektik. O yüzden çok fazla defansta kalmak kenarda beni rahatsız ediyordu. Tamamen oyun stratejimize bağlı olarak kaybettiğimiz bir müsabaka olarak değerlendiriyorum. Oyuncularıma, 'Ofansif oynayın, defansif tedbirleri alırken, hücuma da kalabalık çıkalım' dedim. Hücuma çıkarken de böyle iddialı bir takıma karşı mağlup duruma düşebiliyorsunuz. Daha sonra beraberliği de yakaladık ama yine yenen basit golle mağlup duruma düştük. Sonrasında da tedbirleri daha çok elden bıraktık ve hücum oynamaya devam ettik. Bunun neticesinde de kalemizde golleri gördük. Bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunu da tamamen kendi üstüme alıyorum. Önümüzdeki müsabakalarda oyun stratejilerimizi rakibe göre biraz daha dikkatli ve ciddi belirlememiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN