Pursaklar Belediyesi'nden polis adaylarına destek - Son Dakika

Pursaklar'da polis adaylarına, alanında uzman spor eğitmenleri eşliğinde, ücretsiz olarak verilen POMEM fiziki yeterlilik sınavı kursları, adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda sınava uygun parkurlar kurulurken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de kursu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti.

Polislik sınavını kazanmaları için en iyi şekilde eğitim verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Polis adayı gençlerimizi uzman spor eğitmenleri gözetiminde, ücretsiz olarak POMEM sınavına hazırlıyoruz. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin sınavda başarılı olduklarını görmek, bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Azimle çalışan gençlerimize POMEM Sınavı'nda üstün başarılar diliyorum." dedi.