Pursaklar Belediyesi projelerine devam ediyor - Son Dakika

Korona virüsle mücadele sürecine rağmen çalışmaların hız kesmediği Pursaklar'da Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yönetiminde projeler bir bir hayata geçiyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ile birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Yeşili ile öne çıkacak olan, benzersiz mimarisi ile görenleri kendisine hayran bırakacak olan iki özel proje vatandaşlar için yepyeni bir buluşma noktası olacak.

Pursaklar Belediyesi tarafından, vatandaşların kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitki türlerini korumak amacı ile hizmete geçmesi planlanan park alanı ve Pursaklar halkının çevreye rahatsızlık vermeden modern bir alanda gönül rahatlığı ile kuşlarını besleyebileceği parkın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"İki özel projemiz, ilçemizin gelişimine önemli destek sağlayacak"

Pursaklar'a değer katacak projelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak ilçemizin gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Yeşil alanları, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemesiyle çok şık ve modern bir bakış açısıyla hizmete sunacağımız iki özel projemiz sayesinde ilçemizin her yönden gelişimine değerli bir destek daha sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın gerek endemik bitki türlerinin boy göstereceği parkımıza gerekse de kuşlarını beslemek isteyecek olan ilçe sakinlerimize ev sahipliği yapacak olan kuş parkına çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak bu güzide iki eserimizi Pursaklar halkının hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA