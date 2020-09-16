Pursaklar'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin ev ve apartmanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi ilçede Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin ev ve apartmanlarını dezenfekte ediyor.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları sürdüren ekipler, ilçede pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri sürdürüyor.

Ekipler, dezenfekte çalışmalarının ardından tedbirler ve kişisel hijyen konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pandeminin etkilerini en aza indirmek ve koronavirüs kurallarını en etkin biçimde uygulamak için çalıştıklarını belirtti.

Hastalığın çıktığı evlerin ve apartmanların tamamına müdahale ettiklerini bildiren Çetin, "Hemşehrilerimizi bilgilendirmek içinde binaların kapılarına uyarı yazıları asıyoruz. Vatandaşlarımızın, virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Gerek sahadaki mevcut personelimize gerekse ekiplerimize canla başla gece gündüz demeden çalıştıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.