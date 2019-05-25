Pursaklar'da Yusuf Güney konseri
3 saat önce
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ramazan etkinlikleri kapsamında Yusuf Güney, konser verdi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:39 Kaynak: AA
'nın Pursaklar
ilçesinde ramazan etkinlikleri kapsamında Yusuf Güney
, konser verdi.
Şehit Salim Akgül Parkı'nda hayranlarıyla buluşan Yusuf Güney, bir saat boyunca sevilen eserlerini seslendirdi. Yarı açık amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlar da sanatçı Güney'e eşlik etti.
Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, Güney'e çiçek takdim etti.
Güney ise Pursaklar'da olmaktan mutluluk duyduğunu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
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