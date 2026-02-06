Pursaklar Kitap Günleri Başladı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen "Pursaklar Kitap Günleri", Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin yıl dönümünde kapılarını kitapseverlere açtı.

Pursaklar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, deprem ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıllarda düzenlenemeyen kitap günlerinin bu yıl yeniden gerçekleştirildiğini söyledi.

Çetin, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kitapla okuru yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinliğin her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde hazırlandığını ifade eden Çetin, "102 yayınevinin yer aldığı kitap günlerinde, öğrencilerimize kitap kuponu vererek her çocuğumuzun en az bir kitapla buluşmasını sağlıyoruz. 'Okuyan Şehir Pursaklar' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kitap Günleri kapsamında çok sayıda yazar da söyleşi ve imza günleriyle okurlarla bir araya gelecek.

Pursaklar Kitap Günleri, 6-15 Şubat tarihleri arasında Pursaklar Yaşam Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.