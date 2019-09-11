Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı isim değiştirdi

Pursaklar Voleybol İhtisas Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig B Grubunda Astor Voleybol olarak mücadele edecek.

Astor Trafo Tesislerinde isim değişikliği ve kadroya katılan 8 transfer nedeniyle imza töreni düzenlendi.

Astor Voleybol Kulüp Başkanı Mehmet Nedim Erçetin, törende yaptığı konuşmada, güçlü kadro ve güçlü sponsorluk desteğiyle yeni sezona adım atıklarını belirtti.

Bu sezon Astor Voleybol olarak ligde en iyi sonuçları elde edeceklerini ümit ettiklerini anlatan Erçetin, "Antrenörümüze ve oyuncularımıza başarılar diliyorum. Yeni sezonun da tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Astor Voleybol Takımının yeni sezonda kadrosuna kattığı isimler ise şu şekilde:

Nefise Bayramoğlu (smaçör), Gülsüm Şeyda Alp (libero), İpek Karayel (pasör), Esra Şen (smaçör), Buse İnce (orta), Ajlan Akgül (orta), Selin Doğan (orta), Dayesi Masso Casales (pasör çaprazı).