Putin, ABD Heyeti ile Moskova'da Görüştü

23.01.2026 05:16
Putin, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna savaşını sona erdirmek için görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin başkenti Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yürüttüğü müzakereler sürerken, Rusya'da önemli bir temas gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de hazır bulundu. ABD heyetinde ise, Witkoff'un yanı sıra Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı. Görüşmenin içeriğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
