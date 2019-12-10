Son Dakika Haberleri: Putin'den doping cezasına ilk tepki!
Son Dakika Spor Putin'den doping cezasına ilk tepki! - Son Dakika Spor

Putin'den doping cezasına ilk tepki!

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Putin, Fransa ziyaretinde yaptığı açıklamada Doping Kurulu'nun aldığı kararı eleştirdi.

Putin'den doping cezasına ilk tepki!, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Putin, Fransa ziyaretinde yaptığı açıklamada Doping Kurulu'nun aldığı kararı eleştirdi.


Putin Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Ortada bir ihtilaf yoksa ülkeler kendi milli bayraklarıyla yarışırlar. Bu Olimpiyat kanununda böyledir. WADA kararı olimpiyat kanununa aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.


Cezaların kişisel olması gerektiğini dile getiren Rus lider, "Cezalar kollektif olmamalı. Böyle olursa bununla ilgisi olmayan sporcular etkilenir. WADA uzmanları bunu iyi anlamalı." dedi.


Rusya'nın karardan sonra 21 gün içersinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor.


Vladimir Putin, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi
Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor Jose Mourinho, milli oyuncu Zeki Çelik'e kancayı taktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:51:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin'den doping cezasına ilk tepki!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]