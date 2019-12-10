Putin'den doping cezasına ilk tepki!

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Putin, Fransa ziyaretinde yaptığı açıklamada Doping Kurulu'nun aldığı kararı eleştirdi.



Putin Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Ortada bir ihtilaf yoksa ülkeler kendi milli bayraklarıyla yarışırlar. Bu Olimpiyat kanununda böyledir. WADA kararı olimpiyat kanununa aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.



Cezaların kişisel olması gerektiğini dile getiren Rus lider, "Cezalar kollektif olmamalı. Böyle olursa bununla ilgisi olmayan sporcular etkilenir. WADA uzmanları bunu iyi anlamalı." dedi.



Rusya'nın karardan sonra 21 gün içersinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor.



