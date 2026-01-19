Kremlin açıkladı: Trump Putin\'i Gazze Barış Konseyi\'ne davet etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD tarafından oluşturulması planlanan Gazze Barış Konseyi'ne katılmak üzere davet edildiğini duyurdu. Moskova yönetimi, söz konusu teklifin diplomatik kanallar aracılığıyla iletildiğini ve detayların değerlendirildiğini açıkladı.

"TEKLİFİN TÜM AYRINTILARI İNCELENİYOR"

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'e yönelik davetin doğruluğunu teyit etti. Peskov, "Başkan Putin'e bu Barış Konseyi'ne katılması yönünde bir teklif geldiği doğrudur. Şu anda önerinin tüm ayrıntılarını çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD İLE TEMAS BEKLENİYOR

Kremlin Sözcüsü Peskov, sürecin netleşmesi amacıyla ABD tarafıyla temas kurulmasının beklendiğini belirterek, diplomatik görüşmelerin önümüzdeki dönemde şekilleneceğine işaret etti.

Gazze Barış Konseyi'nin, İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te imzalanan barış planının ikinci aşamasında faaliyete geçmesi öngörülüyor. Bölgedeki çatışmaları sona erdiren anlaşma; Mısır, Katar ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin de arabuluculuğunda sağlanmıştı.

MOSKOVA'NIN TUTUMU MERAK EDİLİYOR

Putin'in davete nasıl yanıt vereceği uluslararası kamuoyunda yakından takip edilirken, Rusya'nın konseyde yer almasının sürece nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.