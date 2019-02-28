Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüştü
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
ile telefonda görüştü. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin basın servisi Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, ikilinin Hindistan- Pakistan
krizi ve ikili ilişkiler üzerine konuştukları belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede Putin Modi'ye Keşmir'in Hindistan idaresindeki bölgesinde 14 Şubat
'ta Hindistan polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıyla ilgili başsağlığı diledi ve problemin çözüme kavuşturulmasını umduğunu dile getirdi" denildi.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
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