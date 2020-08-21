Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Belarus'taki durumu görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oluşan durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Belarus'taki durumun ele alındığı toplantıda, ülkenin iç işlerine dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğu ve sorunların ülke yönetimi ve vatandaşlar arasında diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, Rusya ve ABD arasında 17-18 Ağustos'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da stratejik istikrar ve silah kontrolü konusunda yapılan müzakerelerin sonuçları da görüşüldü.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasından sonra "seçimlere hile karıştığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.