Son Dakika Haberleri: Putin: "Suriye Meselesinin Kalıcı Çözümü Üzerinde Çalışmaktayız. Siyasi ve Diplomatik Yollarla...

Putin: "Suriye Meselesinin Kalıcı Çözümü Üzerinde Çalışmaktayız. Siyasi ve Diplomatik Yollarla...

13 dakika önce

Putin: "Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz.

Putin:
Putin: "Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:47 Kaynak: AA

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