Putin: "Suriye Meselesinin Kalıcı Çözümü Üzerinde Çalışmaktayız. Siyasi ve Diplomatik Yollarla...
13 dakika önce
Putin: "Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz.
Putin
: "Suriye
meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:47 Kaynak: AA
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