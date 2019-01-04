Putin ve Netanyahu Suriye'yi Görüştü
55 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yaptı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
ile Suriye
'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yaptı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu telefonda görüştü.
Açıklamada, ABD
'nin Suriye'den birliklerini çekme niyeti dahil Suriye'deki durumun görüşmenin ana başlığı olduğu belirtilerek, "Görüşmede Suriye'de terörün tamamen ortadan kaldırılması ve siyasi çözüm yolunda hızla ilerlenmesi hususunun altı çizildi. Bu bağlamda, karşılıklı olarak, askeri ve diplomatik kanalların eşgüdümünü güçlendirmeye odaklanılması vurgulandı." denildi.
Görüşmede, güncel konuların da gündeme geldiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:15 Kaynak: AA
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