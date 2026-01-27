Putin ve Şara Moskova'da Görüşecek - Son Dakika
Putin ve Şara Moskova'da Görüşecek

27.01.2026 18:21
Putin ve Şara, Moskova'da Orta Doğu gelişmelerini ve ikili ilişkileri ele alacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Moskova'da bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Şara'nın yarın Moskova'da görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.

Putin, Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA

