Putin'in son görüntüsü kafaları karıştırdı! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
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Putin'in son görüntüsü kafaları karıştırdı! Herkes aynı detaya takıldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli yetkililerle yaptığı görüşmede konuşurken zorlandığı ve sık sık duraksadığı öne sürüldü. Görüntüler Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşırken, Kremlin'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuyla ilgili uzun süredir ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. Çinli yetkililerle gerçekleştirilen önemli bir toplantıdan yayımlanan görüntüler, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda Putin'in konuşurken bazı kelimelerde zorlandığı, duraksadığı ve zaman zaman yüzünü buruşturduğu iddia edildi. Ancak Putin'in sağlık durumuna ilişkin Kremlin'den bu görüntüler nedeniyle yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIK İDDİASI

İngiliz Daily Star gazetesi, Putin'in toplantı sırasında konuşmasını sürdürmekte güçlük çektiğini öne sürdü. Ukrayna yanlısı bazı yayın organları da görüntüleri Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği iddialarıyla ilişkilendirdi.

Söz konusu değerlendirmelerin görüntülere dayalı yorumlardan ibaret olduğu ve Putin'e ilişkin herhangi bir yeni tıbbi teşhis ya da resmi sağlık raporunun açıklanmadığı belirtiliyor.

RUSYA VE ÇİN İÇİN KRİTİK BAŞLIKLAR MASADAYDI

Putin'in Çinli yetkililerle yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra sanayi, enerji ve yapay zekâ alanındaki ortak projeler ele alındı.

Gündemdeki önemli başlıklardan birinin de Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşınmasını öngören “Sibirya'nın Gücü-2” boru hattı projesi olduğu belirtildi.

GÖZLERDEN UZAK KALMASI DA İDDİALARI ARTIRMIŞTI

Putin'in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar yeni değil. Rus liderin geçtiğimiz aylarda bir süre kamuoyu önünde görülmemesi de çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Bu süreçte Putin'in sağlık sorunları yaşadığı veya Kremlin içerisinde bir güç mücadelesinin başladığı yönünde iddialar gündeme gelmiş ancak bunları doğrulayacak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM OLUŞABİLİR"

Putin yönetimine yönelik eleştirileriyle bilinen ve Almanya'da yaşayan Rus sosyolog Igor Eidman ise Kremlin içerisindeki güç dengelerinin değişebileceğini savundu.

Eidman, Putin'in yakın çevresindeki ekonomik ve siyasi aktörlerin çıkarlarının Rus liderin çıkarlarıyla giderek daha fazla çatışabileceğini ileri sürerek bunun yönetim açısından “çok tehlikeli bir durum” oluşturabileceğini iddia etti.

"PUTİN'DEN SONRA NE OLACAĞI BELİRSİZ"

Rusya üzerine çalışmalarıyla bilinen araştırmacı Julian G. Waller da Foreign Affairs için kaleme aldığı değerlendirmede, Rusya'nın Putin sonrasına ilişkin belirsizliğine dikkat çekti.

Waller, “Putin eninde sonunda ölüm, hastalık ya da gözlemlenebilir tüm eğilimlerinin aksine kendi isteğiyle çekilerek görevinden ayrılacak. Ancak sonrasında ne olacağı belirsiz” değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in son görüntülerinin ardından sağlık durumuna ilişkin iddialar yeniden gündeme gelirken, görüntülerden hareketle Rus liderin sağlık durumuna ilişkin kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

Vladimir Putin, Kremlin, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Putin'in son görüntüsü kafaları karıştırdı! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'in son görüntüsü kafaları karıştırdı! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
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