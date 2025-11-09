Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Soruşturması

Q Yatırım Bankası\'na Tefecilik Soruşturması
09.11.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Q Yatırım Bankası'nın faiz uygulamaları nedeniyle 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani çıkarıldığı mahkemece 'Tefecilik' suçundan tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu ise 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası, Ali Ercan, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta Yapılan hile ağızları açık bıraktı Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor Ortaya atılan iddia ilginç Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma Personelin iş akdi sonlandırıldı Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı
“Davulun efsanesi“ Adem Göçer memleketi Kırşehir’de vefat etti "Davulun efsanesi" Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti
Müstakil evde korkutan yangın Yan binaya da sıçradı Müstakil evde korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı

23:39
Çakmak çakıp yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
Çakmak çakıp yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
23:10
Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
22:41
Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
22:24
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
21:31
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
21:16
Skandal sözler Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Skandal sözler! Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 00:13:54. #7.13#
SON DAKİKA: Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.